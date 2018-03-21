Экс-педагог московского центра детского творчества надругался над воспитанником

Полиция задержала мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

По данным источника,

51-летний

мужчина работал руководителем одного из кружков центра детского творчества «Переделкино». О преступлении заявил свидетель, который рассказал, что педагог насильно раздел десятилетнего мальчика, фотографировал его на телефон, а после надругался.

Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».