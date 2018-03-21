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Житель Владимирской области, назвавшийся террористом, пойдет под суд
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Житель Владимирской области, назвавшийся террористом, пойдет под суд 

РИА Новости 2 часа назад
«ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Житель Владимирской области, из-за любви к девушке назвавший себя террористом-смертником и сообщивший о готовящемся взрыве в Москве, предстанет перед судом, сообщает в среду областная прокуратура.
»Дознанием установлено, что 8 августа 2017 года З. из хулиганских побуждений позвонил на номер телефона доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и сообщил о том, что он является террористом-смертником, находящимся в городе Киржаче, и что завтра в Измайлово произойдет взрыв", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что лжетеррорист вину признал полностью и пояснил, что «указанное преступление совершил ради шутки, поскольку хотел доказать своей девушке, что она ему небезразлична и он хочет возобновить с ней отношения».
В отношении жителя Киржачского района было возбуждено дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
Уголовное дело рассматривать по существу будет Киржачский районный суд, добавили в надзорном ведомстве.
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