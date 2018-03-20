СМИ: Житель Мурманска, в квартире которого взорвался газ, должен был предстать перед судом

Житель Мурманска , в квартире которого взорвался газ, должен был предстать перед судом в среду, 21 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Из документов на сайте суда следует, что 19-летний мужчина проходит в качестве ответчика по трём делам. Он обвиняется в краже, использовании заведомо поддельного документа и ещё одной краже по предварительному сговору с незаконным проникновением. По словам источника, молодой человек занимался незаконной добычей аккумуляторов. Заседание суда перенесут, поскольку обвиняемый находится в реанимации. Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до двух. Также «Юга.ру» сообщало, что умер пострадавший от взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Славянской в Краснодаре