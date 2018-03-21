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Жительница Кубани пыталась убить адвоката, помогавшего ей с разводом
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Жительница Кубани пыталась убить адвоката, помогавшего ей с разводом 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жительница Новороссийска может получить до 15 лет лишения свободы за попытку убить адвоката, представлявшего ее интересы в бракоразводном процессе, сообщает Генпрокуратура РФ в среду.
По версии следствия, в июне прошлого года, женщина поссорилась с 36-летним адвокатом, ранее представлявшим ее интересы при разводе, и решила его убить. Она пришла в его кабинет, несколько раз ударила его ножом в грудь и в голову. Мужчине удалось схватить нападавшую и выбить из рук нож. После этого женщина запрыгнула на стол и несколько раз ударила адвоката ногами по голове, однако ему удалось выбежать из комнаты и позвать на помощь.
Женщину обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ (покушение на убийство).
"Прокуратурой города уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новороссийска для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает надзорное ведомство.
ГП РФ уточняет, что статья УК РФ, по которой ей предъявлены обвинения, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.
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