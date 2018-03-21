1 млн рублей за ребенка: Верховный суд Дагестана обязал администрацию Махачкалы выплатить компенсацию за смерть ребенка 

1 млн рублей за ребенка: Верховный суд Дагестана обязал администрацию Махачкалы выплатить компенсацию за смерть ребенкаРодители погибшей в прошлом году от укусов собаки 9-летней Залины Асхабовой получат компенсацию от администрации Махачкалы в размере 1 млн рублей. Такое решение вынес Верховный суд Дагестана сегодня, 21 марта. Летом прошлого года родители погибшей Тагир и Заира Асхабовы подали иск в Советский суд Махачкалы с требованием выплатить им компенсацию в размере 50 млн рублей каждому. В ходе долгих судебных разбирательств и обжалований суд обязал мэрию выплатить компенсацию в 1 млн рублей. В самой администрации намерены обжаловать решение суда.
Фото: Питомец.ру