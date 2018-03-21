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Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность крупного канала по поставкам синтетических наркотиков
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Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность крупного канала по поставкам синтетических наркотиков 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Подозреваемый был задержан 11 февраля при отправке очередной партии наркотика.
Он спрятал более 2,5 кг порошкообразного вещества в упаковках из-под постельного белья и в камуфлированном костюме.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий был проведен обыск по месту жительства краснодарца, обнаружены и изъяты более 9 кг амфетамина, мефедрона, героина, кокаина, гашиш и МДМА.
Житель краевой столицы почтовыми отправлениями через транспортные компании получал крупные партии синтетических наркотических средств, после чего осуществлял их фасовку на более мелкие партии и сбывал в различные регионы России. Об этом сообщили представители УФСБ России по краю.
Также стало известно, что на территории Краснодара мужчина сбывал наркотические и психотропные вещества путем осуществления закладок. Были установлены места тайников. В ходе выезда оперативников из оборота изъяты 46 свертков массой от 1 до 3 грамм каждый.
В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.
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