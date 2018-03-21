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СК сообщил о задержании замглавы таможенного управления ФТС
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СК сообщил о задержании замглавы таможенного управления ФТС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
РИА НОВОСТИ. ЗАДЕРЖАН ЗАМГЛАВЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФТС РОССИИ ФЕДОРОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРУПНОЙ ВЗЯТКЕ — СК РФ
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