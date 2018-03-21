Тагильчанина осудили за нападение на полицейского

По данным ведомства, в августе 2017 года, полицейские приехали домой к тагильчанину, который подозревался в хищении чужого имущество. Мужчина должен было проехать в правоохранителями в отделение, но вместо этого попытался сбежать. В ходе задержания мужчина применил насилие к полицейскому.