Тагильчанина осудили за нападение на полицейского 

По данным ведомства, в августе 2017 года, полицейские приехали домой к тагильчанину, который подозревался в хищении чужого имущество. Мужчина должен было проехать в правоохранителями в отделение, но вместо этого попытался сбежать. В ходе задержания мужчина применил насилие к полицейскому.
В отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Обвиняемый свою вину не признал и не раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 3 года лишения свободы, но с учетом предыдущего приговора этот срок увеличился до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.