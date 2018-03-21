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За попытку получить взятку нижегородские полицейские заплатят крупный штраф
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За попытку получить взятку нижегородские полицейские заплатят крупный штраф 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Двое нижегородских полицейских признаны виновными в покушении на мошенничество: они пытались получить взятку от подозреваемого. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Осужденные трудились оперуполномоченными в отделе полиции № 3 УМВД РФ Нижнего Новгорода. Как установили следствие и суд, в январе они пообещали задержанному гражданину освободить его от ответственности за административное правонарушение и минимизировать наказание за ложный донос.
Услуга была оценена в 120 тысяч рублей. Эти средства один из подозреваемых получил 22 января на проспекте Ленина. Преступление, которое совершили полицейские, было пресечено благодаря совместным мероприятиям, проводимых следователями СК, оперативными сотрудниками УФСБ и СБ ГУ МВД по региону.
Оперуполномоченные признали свою вину и вскоре были уволены из полиции. Суд решил, что каждый из них должен будет заплатить в казну государства по 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородский райсуд потерял двух осужденных экс-полицейских.
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