За попытку получить взятку нижегородские полицейские заплатят крупный штраф

Двое нижегородских полицейских признаны виновными в покушении на мошенничество: они пытались получить взятку от подозреваемого. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Осужденные трудились оперуполномоченными в отделе полиции № 3 УМВД РФ Нижнего Новгорода. Как установили следствие и суд, в январе они пообещали задержанному гражданину освободить его от ответственности за административное правонарушение и минимизировать наказание за ложный донос.

Услуга была оценена в 120 тысяч рублей. Эти средства один из подозреваемых получил 22 января на проспекте Ленина. Преступление, которое совершили полицейские, было пресечено благодаря совместным мероприятиям, проводимых следователями СК, оперативными сотрудниками УФСБ и СБ ГУ МВД по региону.

Оперуполномоченные признали свою вину и вскоре были уволены из полиции. Суд решил, что каждый из них должен будет заплатить в казну государства по 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский райсуд потерял двух осужденных экс-полицейских.