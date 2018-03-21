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В Краснодаре задержали крупного наркодилера
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В Краснодаре задержали крупного наркодилера 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю перекрыли крупный канал поставки наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики задержали жителя Краснодара, причастного к незаконному сбыту наркотических средств. Подозреваемый через транспортные компании получал крупные партии синтетических наркотических средств, фасовал их на более мелкие и сбывал в различные регионы России.
Мужчину задержали 11 февраля при отправке очередной партии наркотика, скрытого в упаковках из-под постельного белья, а также в камуфлированном костюме. Из незаконного оборота изъято расфасованное по полиэтиленовым пакетам порошкообразное вещество общей массой более 2,5 кг. По месту жительства подозреваемого обнаружили различные наркотические средства весом более 9 килограммов: амфетамин, мефедрон, героин, кокаин, гашиш, МДМА таблетки, — предназначенные для сбыта в различные регионы России. В ходе следствия правоохранители получили информацию о произведенных обвиняемым на территории Краснодара 46 закладках с наркотическими средствами и психотропными веществами. Из незаконного оборота изъято в общей сложности 46 свертков массой от 1 до 3 граммов каждый.
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