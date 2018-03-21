Ещё
Угнавшего автомобиль пьяного мужчину задержали после совершенного ДТП в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угнавшего автомобиль пьяного мужчину задержали после совершенного ДТП в Ижевске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Ижевске задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своего знакомого, после чего поехал кататься по городу и устроил аварию. Об этом сообщило издание Udm‐info.ru.
По информации
пресс-службы
МВД по Удмуртии, в день совершения
дорожно-транспортного
происшествия мужчина угнал автомобиль знакомого LADA Samara.
За несколько дней до совершения преступления знакомый подозреваемого сдал свою машину в автомастерскую для ремонта. После того, как починка машины была закончена, сотрудники автосервиса связались с владельцем автомобиля и договорились, что они оставят машину с ключами в замке зажигания на улице за пределами автосервиса.
Подозреваемый узнал о сложившейся ситуации и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать автомобиль. Сев за руль, он поехал кататься, однако через некоторое время попал в ДТП.
На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
пресс-службе
ведомства заявили, что в случае отказа подозреваемым от добровольного возмещения ущерба, который он причинил владельцу автомобиля в результате дорожной аварии, пострадавший имеет полное право подать в суд гражданский иск о возмещении причиненного вреда.
360tv.ru: последние новости
В Чертанове поймали подозреваемых в кражах с «Почты России» Пара французов заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее Жилец мурманской квартиры, где произошел взрыв, должен был явиться в суд по трем статьям УК РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине153
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США593
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»58
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение