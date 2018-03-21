Угнавшего автомобиль пьяного мужчину задержали после совершенного ДТП в Ижевске

Ижевске задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своего знакомого, после чего поехал кататься по городу и устроил аварию. Об этом сообщило издание Udm‐info.ru.

По информации

пресс-службы

дорожно-транспортного

происшествия мужчина угнал автомобиль знакомого LADA Samara.

За несколько дней до совершения преступления знакомый подозреваемого сдал свою машину в автомастерскую для ремонта. После того, как починка машины была закончена, сотрудники автосервиса связались с владельцем автомобиля и договорились, что они оставят машину с ключами в замке зажигания на улице за пределами автосервиса.

Подозреваемый узнал о сложившейся ситуации и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать автомобиль. Сев за руль, он поехал кататься, однако через некоторое время попал в ДТП.

На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

пресс-службе

ведомства заявили, что в случае отказа подозреваемым от добровольного возмещения ущерба, который он причинил владельцу автомобиля в результате дорожной аварии, пострадавший имеет полное право подать в суд гражданский иск о возмещении причиненного вреда.