Пьяный житель Ижевска угнал автомобиль и устроил ДТП

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске пьяный мужчина угнал автомобиль своего знакомого и устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу.

Установлено, что задержанный угнал «Ладу Самару » от автосервиса, куда за несколько дней до совершения преступления его знакомый сдал автомобиль на ремонт. О мете нахождения машины подозреваемый узнал от владельца. В состоянии алкогольного опьянения он совершил угон. Затем подозреваемый совершил аварию на улице Воткинское шоссе.

За пьяную езду мужчину привлекли к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).

В настоящее время расследование продолжается. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.