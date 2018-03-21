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Пьяный житель Ижевска угнал автомобиль и устроил ДТП
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Пьяный житель Ижевска угнал автомобиль и устроил ДТП 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный мужчина угнал автомобиль своего знакомого и устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу.
Установлено, что задержанный угнал «Ладу Самару» от автосервиса, куда за несколько дней до совершения преступления его знакомый сдал автомобиль на ремонт. О мете нахождения машины подозреваемый узнал от владельца. В состоянии алкогольного опьянения он совершил угон. Затем подозреваемый совершил аварию на улице Воткинское шоссе.
За пьяную езду мужчину привлекли к административной ответственности. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).
В настоящее время расследование продолжается. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
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