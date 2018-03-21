Мосгордума ужесточит наказание за организацию незаконной миграции

Московская городская дума предложила ужесточить ответственность за помощь в организации незаконной миграции. Соответствующее постановление было принято столичным парламентом в первом чтении. Об этом сообщил «Интерфакс».

За пособничество в организации незаконной миграции планируют наказывать штрафом в размере 80 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок.

Законопроект внесут в правительство РФ и Верховный Суд РФ для получения отзыва, в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ — для рассмотрения.

Раньше тяжесть наказания за помощь в незаконной миграции была неопределена. Пособник нес наказание только в том случае, если приезжий совершал

какое-либо

преступление.

Сотрудники полиции

1 марта поймали членов этнической преступной группировки. Они за деньги оформляли поддельные документы на иностранцев. За год аферисты зарегистрировали более двух тысяч человек.