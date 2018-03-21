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Мосгордума ужесточит наказание за организацию незаконной миграции
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Мосгордума ужесточит наказание за организацию незаконной миграции 

360tv.ru 2 часа назад
Московская городская дума предложила ужесточить ответственность за помощь в организации незаконной миграции. Соответствующее постановление было принято столичным парламентом в первом чтении. Об этом сообщил «Интерфакс».
За пособничество в организации незаконной миграции планируют наказывать штрафом в размере 80 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на этот же срок.
Законопроект внесут в правительство РФ и Верховный Суд РФ для получения отзыва, в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ — для рассмотрения.
Раньше тяжесть наказания за помощь в незаконной миграции была неопределена. Пособник нес наказание только в том случае, если приезжий совершал
какое-либо
преступление.
Сотрудники полиции
Санкт-Петербурга
1 марта поймали членов этнической преступной группировки. Они за деньги оформляли поддельные документы на иностранцев. За год аферисты зарегистрировали более двух тысяч человек.
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