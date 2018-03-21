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Главу села под Челябинском обвинили в 11 коррупционных эпизодах
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Главу села под Челябинском обвинили в 11 коррупционных эпизодах 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Главе села в Сосновском районе, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий, вменили ещё 11 преступных эпизодов, сообщают в региональном СУ СКР.
По данным следствия, чиновник в 2013 году выдал жителю села фиктивную справку о праве пользования земельным участком, который позже был оформлен в собственность. Во время расследования вскрылись ещё несколько случаев аналогичных нарушений закона.
«По ходатайству следователя СК судом Габитову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в следственном управлении.
Добавим, что кроме махинаций с землёй главу села также обвиняют в получении крупной взятки за выделение земельных участков, которые затем были перепроданы.
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