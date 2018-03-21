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Суд рассмотрит дело о хищении более 11 миллионов рублей в Татарстане
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Суд рассмотрит дело о хищении более 11 миллионов рублей в Татарстане 

Казанский репортер 2 часа назад
Заместитель главного бухгалтера одной из общественных организаций Татарстана в сговоре с юристом той же организации похитила 1 миллион 117 тысяч рублей. Затем замглавного бухгалтера действовала уже в одиночку. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД РТ.
Следствие считает, что деньги присваивали поэтапно, обрабатывая клиентские платежи. Так, в один из этапов забрали 6 миллионов 542 тысячи рублей, а позже еще 3 миллиона 490 тысяч рублей.
Заместитель главного бухгалтера общественной организации помещена под домашний арест решением суда. Юрист находится под подпиской о невыезде. Арест наложен на имущество обвиняемых. Материалы уголовного дела переданы в суд Вахитовского района Казани и будут рассмотрены по существу.
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