Суд рассмотрит дело о хищении более 11 миллионов рублей в Татарстане

РТ. Заместитель главного бухгалтера одной из общественных организаций Татарстана в сговоре с юристом той же организации похитила 1 миллион 117 тысяч рублей. Затем замглавного бухгалтера действовала уже в одиночку. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД

Следствие считает, что деньги присваивали поэтапно, обрабатывая клиентские платежи. Так, в один из этапов забрали 6 миллионов 542 тысячи рублей, а позже еще 3 миллиона 490 тысяч рублей.