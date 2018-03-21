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Бухгалтера ДОСААФ Татарстана поместили под домашний арест по делу о хищении 11 млн рублей
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Бухгалтера ДОСААФ Татарстана поместили под домашний арест по делу о хищении 11 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Заместителя главного бухгалтера одной из общественных организаций Татарстана отправили под домашний арест по обвинению в хищении более 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
"Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — по серии хищений средств одной из общественных организаций В ходе следствия установлено, что заместитель главного бухгалтера, будучи в сговоре с юристом организации, похитили денежные средства", — говорится в сообщении.
Замбухгалтера сначала действовала вместе с юристом компании, проводя платежи клиентов на предоставленные им счета фирм, затем в одиночку. Общий объем похищенных средств составил 11 млн 150 тыс. рублей.
По информации источника ТАСС в силовых структурах, подозреваемая является заместителем главного бухгалтера Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Татарстана. «Заместитель главного бухгалтера ДОСААФ Республики Татарстан отправлена под домашний арест», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МВД также сообщили, что юрист отпущен под подписку о невыезде. Следователи МВД по республике арестовали имущество обвиняемых — двухкомнатную квартиру, гараж и расчетный счет. Расследование дела завершили, его передали в суд Вахитовского района Казани.
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