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Убийство студента раскрыли в Ростовской области
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Убийство студента раскрыли в Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, о пропаже молодого человека заявили в полицию его родственники.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что студент был убит. По подозрению в преступлении полицейские задержали троих знакомых потерпевшего.
Согласно данным следствия, молодые люди 1991, 1994 и 1999 года рождения узнали о наличии на счету их знакомого крупной суммы и решили завладеть ей.
Как сообщает следственное управление СКР, подозреваемые уговорили потерпевшего поехать с ними из Новочеркасска на машине якобы в ростовский аквапарк.
На территории Аксайского района молодые люди остановились возле лесополосы, где стали избивать знакомого, требуя от него паролей от банковских счетов и карт.
Получив отказ, злоумышленники зарезали студента, спрятали его тело и уехали. Затем они при помощи паспорта убитого сняли с его счета около 700 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых завели уголовное дело по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
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