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У жительницы Дно «в гостях» угнали автомобиль
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У жительницы Дно «в гостях» угнали автомобиль 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дновские полицейские установили местного жителя, подозреваемого в угоне автомашины. По версии следствия, в ночь на 20 марта от дома по улице Зиновьева в деревне Истра Дновского района был угнан автомобиль «ВАЗ-21104», Ж рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Как выяснилось, на этой легковушке из Дно в гости к знакомым приехала гражданка. И пока они общались — в дом зашел местный житель. Он незаметно взял ключи от машины гостьи и отправился на «ВАЗе» кататься по деревне.
Обнаружив пропажу своего автомобиля, женщина обратилась за помощью в полицию. В результате полицейские угнанный «ВАЗ» вскоре обнаружили. А затем в кратчайшие сроки установили и личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело
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