Ещё
Возбуждено дело о коммерческом подкупе директора завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возбуждено дело о коммерческом подкупе директора завода 

Волга Ньюс 2 часа назад
По предварительным данным, директор нефтегорского газоперерабатывающего завода в салоне автомобиля на ул. Тушинской получил 15 марта через посредника 5 млн рублей. Это была оставшаяся часть оговоренных денег. Передавались же деньги от человека из руководства «СМП Волга» за заключение между сторонами договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Сумма контракта — 98,2 млн рублей. Предположительно, первая часть коммерческого подкупа передана ранее двумя посредниками и составила 6,5 млн рублей.
В отношении директора завода возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп», а в отношении двух людей, через которых передавались деньги, — «Посредничество в коммерческом подкупе».
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти мать ребенка-инвалида пойдет под суд по обвинению в убийстве Водитель "Почты России" вскрывал чужие посылки и присваивал содержимое По факту гибели людей при пожаре на ул. Мориса Тореза возбуждено уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ145
Россия закрыла границу для грузов с Украины136
Пенсии россиян будут считать по-новому137
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение