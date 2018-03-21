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СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении Антона Удальёва
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СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении Антона Удальёва 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении зампредседателя правительства — руководителя региональной службы по тарифам (РСТ) Антона Удальёва.
Об этом сообщает «Коммерсант-Пермь». Удальёва и его заместителя Татьяну Русакову уже доставили на допрос, а в кабинетах РСТ проводят следственные действия.
По данным издания, дело возбудили по материалам краевой прокуратуры, которая усмотрела в действиях высокопоставленного чиновника признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»).
«Речь якобы идёт о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. По этой причине с сентября по конец ноября прошлого года они не могли реализовывать в полном объёме свои права и не дополучили от 2 до 20 млн руб. В итоге материальный ущерб был причинен ООО «Энергоэффект»», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Отметим, что в краевом СКР допрос и обыски в кабинете Удальёва не комментируют «в интересах следствия».
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