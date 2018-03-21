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В Ишиме Тюменской области полицейские задержали мужчину с наркотическим веществом в крупном размере
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В Ишиме Тюменской области полицейские задержали мужчину с наркотическим веществом в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГИБДД МО МВД России «Ишимский» на 265 км автодороги Тюмень-Омск остановлена автомашина под управлением гражданина 1989 года рождения. Водитель заметно нервничал в ходе проверки документов, чем вызвал подозрения у сотрудников полиции.
В ходе досмотра в салоне автомобиля стражами правопорядка обнаружены 3 полимерных пакета с кристаллическим веществом голубого цвета. Согласно заключению эксперта найденное вещество является «соль», весом более 700 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.
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