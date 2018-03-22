Ещё
В районе Марьино полицейские пресекли попытку распространения наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Марьино полицейские пресекли попытку распространения наркотиков 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в квартире на Мячковском бульваре района Марьино задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.
— По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков спрессованного вещества растительного происхождения темного цвета. Согласно проведенному исследованию данное вещество является наркотическим средством — гашишем, общей массой около 100 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта, — уточнил источник в правоохранительных органах.
Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Несколько станций Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки будут закрыты с 24 марта В библиотеках ЮВАО запустили сервис СМС-напоминаний о сроках возврата книг Пожарные ЮВАО провели день открытых дверей для школьников из района Марьино
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии133
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию81
Мэй может остаться без поддержки53
Савченко задержана355
Обязательное медстрахование предложили отменить357
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение