В районе Марьино полицейские пресекли попытку распространения наркотиков

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в квартире на Мячковском бульваре района Марьино задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.

— По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков спрессованного вещества растительного происхождения темного цвета. Согласно проведенному исследованию данное вещество является наркотическим средством — гашишем, общей массой около 100 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта, — уточнил источник в правоохранительных органах.