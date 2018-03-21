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В Оренбурге доцента кафедры ОГАУ оштрафовали на 150 тысяч за взятку
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В Оренбурге доцента кафедры ОГАУ оштрафовали на 150 тысяч за взятку 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге суд признал экс-доцента кафедры математики и теоретической механики ОГАУ виновной в служебном подлоге и мелком взяточничестве.
Следствием установлено, что Ирина Дементьева в апреле прошлого года проставила в зачетные книжки шести студентов положительный оценки за экзамен, который они по факту не сдавали. За это фигурантка дела получила взятку в сумме от 1,5 до 2 тысяч рублей с каждого учащегося.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Оренбургское».
Суд приговорил экс-преподавателя к штрафу в размере 150 тысяч рублей и запретил ей 2 года заниматься педагогической деятельностью.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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