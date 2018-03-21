В Оренбурге доцента кафедры ОГАУ оштрафовали на 150 тысяч за взятку

Оренбурге суд признал экс-доцента кафедры математики и теоретической механики ОГАУ виновной в служебном подлоге и мелком взяточничестве.

Следствием установлено, что Ирина Дементьева в апреле прошлого года проставила в зачетные книжки шести студентов положительный оценки за экзамен, который они по факту не сдавали. За это фигурантка дела получила взятку в сумме от 1,5 до 2 тысяч рублей с каждого учащегося.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Оренбургское».

Суд приговорил экс-преподавателя к штрафу в размере 150 тысяч рублей и запретил ей 2 года заниматься педагогической деятельностью.