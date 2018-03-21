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Более миллиона рублей украли у жителя Владикавказа в центре Москвы
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Более миллиона рублей украли у жителя Владикавказа в центре Москвы 

360tv.ru 3 часа назад
Житель Владикавказа сообщил написал заявление в московскую полицию о то, что у него украли 15 тысяч евро (один миллион 59 тысяч 73 рубля) в Центральном выставочном центре «Экспоцентр». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Преступник скрылся с места преступления со всеми украденными деньгами. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Работник теплицы в Оренбурге украл 89 килограммов огурцов для последующей продажи. Против него завели уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.
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