Более миллиона рублей украли у жителя Владикавказа в центре Москвы

Житель Владикавказа сообщил написал заявление в московскую полицию о то, что у него украли 15 тысяч евро (один миллион 59 тысяч 73 рубля) в Центральном выставочном центре «Экспоцентр». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Преступник скрылся с места преступления со всеми украденными деньгами. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Работник теплицы в Оренбурге украл 89 килограммов огурцов для последующей продажи. Против него завели уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.