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В Ингушетии начальник охраны присваивал зарплату несуществующих работников
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В Ингушетии начальник охраны присваивал зарплату несуществующих работников 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начальника филиала охраны Мминфина будут судить за мошенничество в особо крупном размере, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по республике.
С 2010 по 2017 год 55-летний житель Ингушетии, являясь начальником филиала ведомственной охраны Минфина РФ, присваивал себе зарплаты несуществующих работников.
В документы о выдаче заработной платы он систематически вносил ложные сведения, а деньги забирал себе.
За время своей деятельности мужчина присвоил более 2 280 000 рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Сейчас дело передано в суд.
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