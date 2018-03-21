В Ингушетии начальник охраны присваивал зарплату несуществующих работников

Начальника филиала охраны Мминфина будут судить за мошенничество в особо крупном размере, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по республике.

С 2010 по 2017 год 55-летний житель Ингушетии , являясь начальником филиала ведомственной охраны Минфина РФ , присваивал себе зарплаты несуществующих работников.

В документы о выдаче заработной платы он систематически вносил ложные сведения, а деньги забирал себе.

За время своей деятельности мужчина присвоил более 2 280 000 рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

Сейчас дело передано в суд.