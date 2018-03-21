Бухгалтер увела более 1 млн рублей на личные нужны

фото из социальной сетиБухгалтер увела более 1 млн рублей на личные нужныПропали деньги на общую сумму 1 миллион 185 тысяч рублей. Исчезали они, как оказалось, постепенно, в течение полутора лет. В Дзержинском городском суде рассказали, что, имея доступ к специальной электронной программе и расчётному счёту Центра развития предпринимательства, деньги уводила главный бухгалтер.

Похищенные суммы суммы главбух перечисляла на расчётные счета обществ, учредителями которых были она сама и её муж, после чего деньги обналичивались. Уголовное дело было возбуждено о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения. В суде главбух вину признала полностью. Суд учёл, что миллион рублей она уже добровольно возместила. Женщина получила два года условно. Оставшиеся 185 тысяч рублей она также должна вернуть.