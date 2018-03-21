Ещё
В Ивановской области возбудили дело после после падения наледи на мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ивановской области возбудили дело после после падения наледи на мужчину 

РИА Новости 3 часа назад
ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту падения наледи с крыши здания на жителя Ивановской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в селе Ново-Талицы Ивановской области в конце февраля на 29-летнего мужчину с крыши здания магазина упала наледь. Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Следствие начало процессуальную проверку случившегося. По его информации, здание магазина находится во временном пользовании коммерческой организации.
"В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Как отмечает следствие, директор по договору аренды обязан был обеспечивать уборку снега, чистку наледи и обработку реагентами кровли здания.
РИА Новости: последние новости
Жителя Ульяновской области осудили за убийство жены на дне рождения сына В Югре после массового отравления шаурмой возбудили уголовное дело В Сургуте двое мужчин напали на таксиста, который медленно отсчитывал сдачу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ145
Путин занялся «списком Собчак»59
Россия закрыла границу для грузов с Украины133
Пенсии россиян будут считать по-новому138
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение