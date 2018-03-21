В Ивановской области возбудили дело после после падения наледи на мужчину

По данным следствия, в селе Ново-Талицы Ивановской области в конце февраля на 29-летнего мужчину с крыши здания магазина упала наледь. Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Следствие начало процессуальную проверку случившегося. По его информации, здание магазина находится во временном пользовании коммерческой организации.

"В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, директор по договору аренды обязан был обеспечивать уборку снега, чистку наледи и обработку реагентами кровли здания.