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Вонзивший нож в полицейского южноуралец сел на 6 лет
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Вонзивший нож в полицейского южноуралец сел на 6 лет 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
И заплатит 300 тысяч.
Увельский райсуд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который набросился с ножом на полицейского. Он проведет 6 лет в колонии общего режима и заплатит силовику 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Преступление было совершено в июне 2017 года. В дежурную часть поступило сообщение о том, что пьяный мужчина не пускает домой жену с малолетним ребенком. Прибывшие на место полицейские прошли в дом для выяснения обстоятельств.
В это время подсудимый ударил одного из оперуполномоченных ножом в грудь. Второй нож он безуспешно метнул в сторону участкового и полицейского-водителя. Пострадавший получил легкие травмы.
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