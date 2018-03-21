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Житель Калужской области получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей
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Житель Калужской области получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Калуга 24
ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Калужской области, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы, сообщает региональное управление СК РФ.
В отношении 25-летнего жителя Калужской области было возбуждено дело по статье «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"Следствием и судом установлено, что в период с сентября по октябрь 2017 года отчим четырежды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней падчерицы, находящейся в силу малолетнего возраста в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.
По данным следствия, девочка боялась отчима и не оказывала ему сопротивления, но спустя некоторое время рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в СК. Обвиняемый сознался лишь в одном эпизоде насилия.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда", — констатирует следствие.
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