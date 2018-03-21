Житель Калужской области получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

В отношении 25-летнего жителя Калужской области было возбуждено дело по статье «действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 12-летнего возраста». Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что в период с сентября по октябрь 2017 года отчим четырежды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней падчерицы, находящейся в силу малолетнего возраста в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка боялась отчима и не оказывала ему сопротивления, но спустя некоторое время рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в СК. Обвиняемый сознался лишь в одном эпизоде насилия.