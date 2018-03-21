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Жительница Курганской области приторговывала госнаградами
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Жительница Курганской области приторговывала госнаградами 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники транспортной полиции Шадринска изъяли медали, являющиеся подлинными государственными наградами.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УРФО, 15 февраля 2018 года сотрудники уголовного розыска Линейного отделения полиции на станции Шадринск задержали в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Шадринск 24-летнюю жительницу Курганской области, которая сбыла юбилейные медали.
В ходе проверки транспортные полицейские установили, что информацию о продаже наград девушка разместила накануне в одной из популярных социальных сетей. Как только покупатель нашелся, была назначена встреча, на которой за 1500 рублей она продала три юбилейных медали СССР: «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Сразу после совершения сделки «купли-продажи», которая проходила под наблюдением транспортных полицейских, девушка была задержана, а медали изъяты и направлены на геральдическую экспертизу. Она показала, что медали являются подлинными государственными наградами СССР, а значит, на территории России их продавать нельзя.
Сотрудники транспортной полиции Шадринска установили, что медали девушке отдали родители, которые нашли их в постройке частного дома.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в полицейском ведомстве, в настоящее время дознаватели Линейного отделения полиции на станции Шадринск возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ. Санкция уголовной статьи предусматривает штраф, либо исправительные работы, максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев.
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