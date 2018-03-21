Тысяча патронов и десять гранат. У южноуральца нашли целый склад боеприпасов

«Мини-склад» южноуральца состоял из двух ружей, более тысячи патронов различного калибра и десятка гранат. Стражи порядки провели исследование и выяснили, что все предметы являются боевыми.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Полицейские разбираются в ситуации.

Напомним, сегодня южноуральцы могут добровольно сдать в отдел полиции незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. При этом государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение.

Фото: 74.мвд.рф