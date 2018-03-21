В Красноярском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении полумиллиона рублей

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении мужчины. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, потерпевший зашел в одно из общежитий города Канска и обратился к незнакомым лицам с просьбой разменять одну тысячу рублей. В тот момент, когда он доставал из кармана брюк пачку с банкнотами общей суммой 500 тысяч рублей, неизвестный молодой человек выхватил у него деньги и скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска по составленной со слов потерпевшего ориентировке отработали круг подозреваемых граждан, возможные пути следования и места нахождения злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики в течение пяти часов задержали лицо, подозреваемое в ограблении. Им оказался ранее судимый 24-летний житель г. Иланский Следователями МО МВД России «Канский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации . Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.