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В Красноярском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении полумиллиона рублей
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В Красноярском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении полумиллиона рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об ограблении мужчины. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
Как установили полицейские, потерпевший зашел в одно из общежитий города Канска и обратился к незнакомым лицам с просьбой разменять одну тысячу рублей. В тот момент, когда он доставал из кармана брюк пачку с банкнотами общей суммой 500 тысяч рублей, неизвестный молодой человек выхватил у него деньги и скрылся с места происшествия.
Сотрудники уголовного розыска по составленной со слов потерпевшего ориентировке отработали круг подозреваемых граждан, возможные пути следования и места нахождения злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики в течение пяти часов задержали лицо, подозреваемое в ограблении. Им оказался ранее судимый 24-летний житель г. Иланский.
Следователями МО МВД России «Канский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
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