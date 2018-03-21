На главу Бирилюсского района завели уголовное дело

На главу Бирилюсского района завели уголовное дело — его обвиняют в халатности при обеспечении жильём сироту, сообщает СК Красноярского края

В мае 2016 году муниципалитет приобрёл жильё для сироты. Квартира была куплена в двухэтажном деревянном бараке 1968 года постройки почти за миллион рублей. Через некоторое время эта же администрация признала дом аварийным и подлежащим сносу.

Стоит отметить, что уголовное дело было заведено ещё раньше, но не было установлено конкретное лицо, ответственное за произошедшее. И только на днях следователи установили, что к совершению преступления причастен глава района.