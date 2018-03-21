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Житель Тюмени оштрафован за фиктивную регистрацию 14 мигрантов
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Житель Тюмени оштрафован за фиктивную регистрацию 14 мигрантов 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Тюменец за вознаграждение прописал в доме бывшей жены 14 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Мужчина через МФЦ с 4 апреля по 12 мая 2017 года направил в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии мигрантов в небольшой частный дом по ул. Братской, в котором он был зарегистрирован, но не проживал. При этом, предоставлять гостям жилье для проживания мужчина не собирался, так как в нем проживала бывшая жена с детьми и внуками.
Мировой судья судебного участка №10 Ленинского судебного района города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего тюменца. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ (статья 322.3 УК РФ). Суд назначил мужчине штраф в размере 110 000 рублей в доход государства.
«Согласно примечанию к статье 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания)», — сообщили в областной прокуратуре.
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