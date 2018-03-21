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Неизвестный украл из московского диагностического центра более 1 миллиона рублей
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Неизвестный украл из московского диагностического центра более 1 миллиона рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Крупная кража произошла в столичном диагностическом центре, который находится по адресу: Каширское шоссе, дом 94, корпус 1. Неизвестный похитил из учреждения один миллион двести одну тысячу восемьсот рублей. Преступление было совершено в нерабочее время центра с 18 на 19 марта. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.
Об ограблении стало известно после звонка в полицию сотрудницы центра. Полиция выехала на место кражи. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник зашел в здание через входную дверь. Ключ он нашел под ковриком перед входом. Он подобрал код к замку сейфа, открыл его и забрал крупную сумму денег. После этого с деньгами он скрылся.
Стражи правопорядка изучат записи с камер видеонаблюдения диагностического центр и след руки, который оставил на месте преступления злоумышленник. Известно, что сигнализации в здании не было. По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В центре Москвы злоумышленники обокрали квартиру пенсионера. 88‐летний житель московского переулка Васнецова сообщил, что 20 марта к нему пришли две неизвестные женщины и забрали 1,2 миллиона рублей. Воры представились сотрудницами Управления социальной защиты населения. После их уход пожилой мужчина обнаружил пропажу денег.
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