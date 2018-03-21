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Бездомный посетитель столичного супермаркета оскорбил одного полицейского и избил другого
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Бездомный посетитель столичного супермаркета оскорбил одного полицейского и избил другого 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В столичном районе Хамовники задержан бездомный, оскорбивший и избивший сотрудника полиции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 15 марта у магазина «Дикси» в Новодевичьем проезде. Участковый уполномоченный полиции, как обычно, обходил вверенную территорию. В этот момент у входа в супермаркет к нему обратился 35-летний приезжий из Белоруссии без определенного места жительства.
«Мужчина нецензурно отозвался о полицейском и со словами: «Ты что здесь стоишь, мусор? Иди работай» вошел в магазин. Участковый последовал за обидчиком и указал на него своему коллеге-майору. Второй участковый подошел к бездомному и попросил предъявить документы, но тот разразился руганью и ушел вглубь торгового зала. Оба участковых начали преследовать нарушителя, заходя с двух сторон. В итоге гражданин повернулся к майору и несколько раз ударил его по голове», — пояснил источник.
В конце концов злоумышленника скрутили и задержали, против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Майор полиции получил ушибы и ссадины, но тяжело не пострадал.
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