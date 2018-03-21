Сотрудники полиции оперативно разыскали нескольких без вести пропавших несовершеннолетних

Накануне в ОМВД России по Шелеховскому району обратилась жительница Усть-Кута с заявлением, что она только что потеряла семилетнего сына. Сотрудники полиции установили, что женщина с ребенком приехали в Иркутск с направлением в одно из медицинских учреждений областного центра. На автобусной остановке мальчик потерялся.

На поиски ребенка незамедлительно был ориентирован личный состав. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение часа инспекторы уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили второклассника в маршрутном такси. Ребенка передали матери.

20 марта в вечернее время в отдел полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратилась жительница Братска с заявлением, что днем из школы ушел и до настоящего времени не вернулся ее 12-летний сын. На розыск ребенка был ориентирован личный состав.

В розыскных мероприятиях было задействовано 24 сотрудника полиции. Полицейские провели опросы родственников и друзей несовершеннолетнего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при обследовании дворов и улиц ребенок был обнаружен утром на одной из улиц города сотрудниками патрульно-постовой службы. Возвращен в семью. С мальчиком проведена профилактическая беседа.

В течение нескольких часов в Иркутске была разыскана ученица шестого класса. В отдел полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась ее мама, которая рассказала, что 17 марта ушла из дома и не вернулась ее 12-летняя дочь.

На розыск девочки были ориентированы все подразделения полиции: участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД . Был проведен опрос родственников и друзей, установлен круг общения несовершеннолетней, проверены места ее возможного местонахождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы совместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних выявили предполагаемое местонахождение без вести пропавшей. Около 23 часов девочка была обнаружена живой и здоровой на одной из улиц микрорайона Ново-Ленино, возвращена в семью.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с семьёй шестиклассницы с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.