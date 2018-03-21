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В Канске мужчина лишился полумиллиона, попросив разменять тысячу рублей
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В Канске мужчина лишился полумиллиона, попросив разменять тысячу рублей 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Канске попросивший разменять тысячу рублей мужчина лишился полумиллиона, сообщили в ГУ МВД по краю.
Чтобы разменять деньги, 56-летний мужчина зашел в одно из общежитий города Канска и обратился с просьбой к незнакомцам. Те с охотой согласились, но, когда увидели в руках мужчины пачку денег, один из них не смог удержаться и вырвал её из рук потерпевшего.
В пачке было 500 тысяч рублей. На место сразу же были вызваны полицейские. Был составлен фоторобот, в итоге через пять часов злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 24-летний житель г. Иланский. За грабеж молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.
Пользователи социальных сетей недоумевают, почему менять деньги мужчина направился в общежитие, а не в ближайший магазин.
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