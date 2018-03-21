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Вооруженный конфликт с участием восьми человек произошел на юго-востоке Москвы
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Вооруженный конфликт с участием восьми человек произошел на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Личности подозреваемых и мотивы нападения пока не установлены.
Во вторник, 20 марта, в столичном районе Печатники произошел вооруженный конфликт с участием восьмерых неизвестных.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве корреспонденту «ВМ» уточнили, что инцидент произошел возле дома 28 по 1-ой Курьяновской улице.
— На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в 15:30 по указанному адресу остановилась машина Range Rover, из которой вышли пятеро неизвестных. Один из них из травматического пистолета выстрелил в стоявших неподалеку трех граждан, после чего группа нападавших вернулась в автомобиль и скрылась. Трое пострадавших, в свою очередь, сели в автомобиль Lada Granta и тоже покинули место происшествия, — сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в одно из медицинских учреждений столицы обратился человек с ранением надбровья, которое могло быть получено от выстрела травматического оружия. Из-за полученной травмы пострадавший был госпитализирован.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». На данный момент ведется розыск подозреваемых.
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