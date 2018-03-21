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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Архангельске
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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Архангельске 

ТАСС 3 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Житель Архангельска 18 марта устроил стрельбу у ресторана на Никольском проспекте в Архангельске, в результате одного человека с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. Следственное управление СК РФ по Архангельской области возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
"По версии следствия, в ночь на 18 марта 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле увеселительного заведения, расположенного на проспекте Никольский в городе Архангельске, в ходе возникшего конфликта произвел с близкого расстояния выстрелы из травматического пистолета в двух мужчин, целясь в область головы. В результате один из потерпевших доставлен в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой", — сообщили в ведомстве.
По ходатайству следствия, подозреваемого заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ), максимальное наказание по которой — лишение свободы до 20 лет.
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