Расправились из-за денег: трое дончан убили 20-летнего студента и закопали в лесу

В Аксайском районе перерезали горло студенту из Новочеркасска . На 27-летнего, 24-летнего и 19-летнего дончан завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Преступление произошло 17 марта. События в этот страшный день разворачивались следующим образом. Трое молодых людей предложили 20-летнему студенту поехать с ними на автомобиле Nissan Note в ростовский аквапарк. По дороге в донскую столицу они остановили машину в лесополосе под Аксаем, стали избивать молодого человека и требовать, чтобы он назвал им пароли от его банковских счетов и карт.

После того, как юноша отказался это сделать, один из нападавших ударил его ножом в шею. В результате студент скончался. Затем преступники забрали личные документы, мобильный телефон и планшет убитого, закопали его тело и скрылись.

— С помощью паспорта своей жертвы предполагаемые виновники преступления сняли с его банковского счета 700 тысяч рублей и распорядились ими по своему усмотрению, — сообщили в следственном управлении по Ростовской области.

20 марта подозреваемых задержали в Новочеркасске. Во время допроса они полностью признали свою вину. Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу.

В прошлом году ростовчанка вместе со своим бывшим мужем убила одноклассницу из-за денег.