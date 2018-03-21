Банда лжеполицейских вымогала деньги у краснодарских наркоманов

Группа молодых людей поставила на поток похищение наркоманов, для которых они сами делали закладки в Краснодаре , а потом вымогали деньги за освобождение от уголовной ответственности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . Бизнес мошенников сошел на нет после того, как одна из жительниц сняла на видео очередное похищение.

Последней жертвой злоумышленников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, стал 33-летний мужчина — его скрутили рядом с тайником, в котором находился небольшой сверток с солью и сахаром, после чего затолкали в салон белого Hyundai . Уже в машине лжеполицейские намекнули подозреваемому, что ему грозит серьезный срок, и предложили решить дело миром за вознаграждение. Дабы не попасть в тюрьму, мужчина собрал требуемую сумму и передал ее мошенникам.

Спустя несколько дней их автомобиль был замечен полицейскими, но на требование остановиться водитель не отреагировал, попытавшись скрыться. После непродолжительной погони злоумышленников задержали, у них обнаружили травматический пистолет и поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур.

Подозреваемые признались, что действовали по отработанной схеме: делали закладку с белым порошком, сообщали ее координаты покупателю, под видом полицейских задерживали его на месте, после чего требовали деньги за закрытие дела. Один из молодых людей заявил, что таким образом они обманули не менее 13 человек, однако не назвал общую сумму заработка.

Все четверо подозреваемых взяты под стражу, им предъявлено обвинение в вымогательстве. Тем временем следователи пытаются установить точное число пострадавших.