Посиделки в соломбальском баре закончились стрельбой 

Полиция задержала 29-летнего архангелогородца, ранившего двух человек. Выпив с ними в баре на Никольском проспекте, они втроем вышли на улицу. Там между мужчинами вспыхнула ссора, и архангелогородец достал травматический пистолет.
Находясь всего в метре от своих собутыльников, он выстрелил в них, целясь в голову. Одного из пострадавших доставили в реанимацию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
— У одного рана и ушиб головы, а у второго тяжелая черепно-мозговая травма, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области.
После стрельбы несостоявшийся убийца попытался уехать с места происшествия.
— По горячим следам он был задержан сотрудниками ГИБДД по пришедшей ориентировке. Сотрудники остановили машину, на которой он уехал, — рассказали в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
Сейчас архангелогородец заключен под стражу. За покушение на убийство двух лиц ему грозит до 11 лет и 3 месяцев тюрьмы.