Посиделки в соломбальском баре закончились стрельбой

Полиция задержала 29-летнего архангелогородца, ранившего двух человек. Выпив с ними в баре на Никольском проспекте, они втроем вышли на улицу. Там между мужчинами вспыхнула ссора, и архангелогородец достал травматический пистолет.

Находясь всего в метре от своих собутыльников, он выстрелил в них, целясь в голову. Одного из пострадавших доставили в реанимацию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

После стрельбы несостоявшийся убийца попытался уехать с места происшествия.

— По горячим следам он был задержан сотрудниками ГИБДД по пришедшей ориентировке. Сотрудники остановили машину, на которой он уехал, — рассказали в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Сейчас архангелогородец заключен под стражу. За покушение на убийство двух лиц ему грозит до 11 лет и 3 месяцев тюрьмы.