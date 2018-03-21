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Посиделки в соломбальском баре закончились стрельбой
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Посиделки в соломбальском баре закончились стрельбой 

29.ru 3 часа назад
Фото: 29.ru
Полиция задержала 29-летнего архангелогородца, ранившего двух человек. Выпив с ними в баре на Никольском проспекте, они втроем вышли на улицу. Там между мужчинами вспыхнула ссора, и архангелогородец достал травматический пистолет.
Находясь всего в метре от своих собутыльников, он выстрелил в них, целясь в голову. Одного из пострадавших доставили в реанимацию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
— У одного рана и ушиб головы, а у второго тяжелая черепно-мозговая травма, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области.
После стрельбы несостоявшийся убийца попытался уехать с места происшествия.
— По горячим следам он был задержан сотрудниками ГИБДД по пришедшей ориентировке. Сотрудники остановили машину, на которой он уехал, — рассказали в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
Сейчас архангелогородец заключен под стражу. За покушение на убийство двух лиц ему грозит до 11 лет и 3 месяцев тюрьмы.
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