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Подозреваемую в подкупе главу Федерации профсоюзов Татарстана госпитализировали
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Подозреваемую в подкупе главу Федерации профсоюзов Татарстана госпитализировали 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Председателя Федерации профсоюзов в Татарстане Татьяну Водопьянову, которую подозревают в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством, госпитализировали. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь федерации.
"Татьяна Водопьянова госпитализирована в РКБ номер 2 в Казани с диагнозом «гипертонический криз». На нее оказывали психологическое давление следователи", — сказала собеседница агентства.
Как сообщал ТАСС в среду, следователи подозревают Водопьянову в коммерческом подкупе. По их версии, она потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей из средств санатория «Бакирово» под угрозой увольнения главврача. В договоре оговаривалось, что деньги возвращаются по окончании его срока действия. По версии следствия, через год Водопьянова обратилась в страховую компанию, после чего сумму страховки перевели на ее счет. Через год Водопьянова получила страховую сумму в связи окончанием срока действия договора.
Следователи в ходе обысков изъяли у Водопьяновой документацию и деньги. Они устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.
Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Татарстана с января 2000 года, в 2004-2014 гг. избиралась депутатом Государственного совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.
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