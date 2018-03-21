Подозреваемую в подкупе главу Федерации профсоюзов Татарстана госпитализировали

"Татьяна Водопьянова госпитализирована в РКБ номер 2 в Казани с диагнозом «гипертонический криз». На нее оказывали психологическое давление следователи", — сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС в среду, следователи подозревают Водопьянову в коммерческом подкупе. По их версии, она потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей из средств санатория «Бакирово» под угрозой увольнения главврача. В договоре оговаривалось, что деньги возвращаются по окончании его срока действия. По версии следствия, через год Водопьянова обратилась в страховую компанию, после чего сумму страховки перевели на ее счет. Через год Водопьянова получила страховую сумму в связи окончанием срока действия договора.

Следователи в ходе обысков изъяли у Водопьяновой документацию и деньги. Они устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.

Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Татарстана с января 2000 года, в 2004-2014 гг. избиралась депутатом Государственного совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.