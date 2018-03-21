Руководителя кубанского управления охраны объектов культурного наследия будут судить за незаконную застройку «Горгипии»

Краснодар . 21 марта — Новая Кубань. В 2016 году сотрудниками управления была проведена проверка в администрации г. Анапы . Тогда выявили более 100 нарушений. Администрация выдавала разрешения на строительство объектов на территории археологического комплекса «Городище Горгипия, некрополь». При этом их не согласовывали с с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации края.

По результатам проверки был составлен соответствующий акт. Сотрудники управления уведомили своего руководителя, но он почему-то проявил халатность и не принял никаких мер по привлечению виновных лиц к ответственности.

Его деяния, а точнее говоря бездействие, попали в поле зрения сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю