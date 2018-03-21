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Руководителя кубанского управления охраны объектов культурного наследия будут судить за незаконную застройку «Горгипии»
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Руководителя кубанского управления охраны объектов культурного наследия будут судить за незаконную застройку «Горгипии» 

Новая Кубань 2 часа назад
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В 2016 году сотрудниками управления была проведена проверка в администрации г. Анапы. Тогда выявили более 100 нарушений. Администрация выдавала разрешения на строительство объектов на территории археологического комплекса «Городище Горгипия, некрополь». При этом их не согласовывали с с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации края.
По результатам проверки был составлен соответствующий акт. Сотрудники управления уведомили своего руководителя, но он почему-то проявил халатность и не принял никаких мер по привлечению виновных лиц к ответственности.
Его деяния, а точнее говоря бездействие, попали в поле зрения сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю.
В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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