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В Белгороде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать пенсионерку
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В Белгороде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать пенсионерку 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Жителю Белгородского района вынесли приговор за грабеж и попытку изнасилования, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 32-летний мужчина 7 июня 2017 года пришёл пьяным в квартиру своей 61-летней знакомой. Он сломал ручку входной двери и, угрожая ножом, попытался изнасиловать пожилую женщину, но она смогла отбиться.
Тогда мужчина взял с комода в другой комнате 8,5 тыс. рублей и сбежал. Пенсионерка сразу же вызвала полицию.
Суд приговор злоумышленника к семи с половиной годам колонии строгого режима.
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