В Белгороде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать пенсионерку

Жителю Белгородского района вынесли приговор за грабеж и попытку изнасилования, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 32-летний мужчина 7 июня 2017 года пришёл пьяным в квартиру своей 61-летней знакомой. Он сломал ручку входной двери и, угрожая ножом, попытался изнасиловать пожилую женщину, но она смогла отбиться.

Тогда мужчина взял с комода в другой комнате 8,5 тыс. рублей и сбежал. Пенсионерка сразу же вызвала полицию.