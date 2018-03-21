Дело о хищениях на военных объектах Арктики вернули Юрию Чайке из-за фальсификаций

Фальшивые обвинения

Основанием возврата дела в Генпрокуратуру явилось то, что судом выявлены «вопиющие нарушения» уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые были допущенные следствием при расследовании уголовного дела, сообщил адвокат Эккерта Дмитрий Соколов

«Одним из них явилось не предъявление обвинения господину Эккерту в соответствии с законодательством РФ . Де-юре он до настоящего времени не знает, в чем его обвиняют, поскольку документ, находящийся в материалах дела, как установил Таганский суд, сфальсифицирован следователем ГСУ СК РФ Трухалевым А. А.», — пояснил защитник.

Он указал, что в связи с этим «господин Эккерт был лишен следствием права дать показания, был лишен права защищаться и представлять доказательства своей невиновности».

«Таганский суд установил, что требования закона органами следствия по настоящему делу не соблюдены: при изложении существа обвинения не указано событие преступления, подлежащее доказыванию (время, место, способ и другие юридически значимые обстоятельства совершения преступления), характер и размер вреда, причинённого преступлением, мотивы, цели, роли, способы и последствия, что также является основанием для возвращения уголовного дела Генеральному прокурору РФ», — добавил адвокат.

Кроме того, по его словам, вменяемая в вину Эккерту и Бушманову сумма легализации (отмывания) не соответствует изложенному в обвинении размеру денежных средств. Также в обвинительном заключении не указаны суммы, которые потратила компания ООО «РусАльянс Строй» на изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы, хотя они документально подтверждены в том числе экспертизами.

За решеткой без суда и следствия

Адвокат обратил внимание на то, что его подзащитный уже более двух лет удерживается под арестом, при том что предельный срок содержания под стражей закончился ещё 10 марта 2017 года.

«Нахождение господина Эккерта под стражей «без суда и следствия» целый год нарушает основополагающие принципы правового государства, Конституции Российской Федерации и Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой мировым сообществом. По мнению защиты, такое заключение под стражей Эккерта фактически приравнивается к пытке», — заявил адвокат Соколов.

«​Учитывая, что Эккерт являлся всего лишь инвестором в строительной компании Бушманова , говорить о пытках предпринимателя еще более прискорбно», — добавил защитник.

Неоднозначное дело

К рассмотрению дела в отношении совладельцев компании «Русальянс строй» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта Таганский суд приступил в январе 2018 года, было проведено семь судебных заседаний в закрытом режиме. Однако дальше предварительных слушаний дело так и не пошло.

Предварительное расследование завершено 8 марта 2017 года, дело дважды направлялось в суд — сначала в Пресненский (дело направлено СК РФ с нарушением правил подсудности), затем в Таганский для рассмотрения по существу, но как итог — возвращение дела.