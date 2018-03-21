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Начальник отдела по противодействию коррупции УВД Ижевска попался на взятке
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Начальник отдела по противодействию коррупции УВД Ижевска попался на взятке 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Ижевску попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, уголовное дело против мужчины уже направили в суд.
По мнению следователей, осенью 2017 года правоохранитель через посредника договорился с одним из ижевских предпринимателей о ежемесячном «вознаграждении за общее покровительство».
«То есть за информацию о планируемых сотрудниками полиции проверках учреждения, а также за непроведение подчиненными сотрудниками проверочных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере организации и проведения азартных игр», — уточняется в сообщении.
Размер ежемесячного «взноса» составил 60 тыс. рублей. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при получении взятки в третий раз.
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