Начальник отдела по противодействию коррупции УВД Ижевска попался на взятке

Ижевск. Удмуртия . Начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Ижевску попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, уголовное дело против мужчины уже направили в суд.

По мнению следователей, осенью 2017 года правоохранитель через посредника договорился с одним из ижевских предпринимателей о ежемесячном «вознаграждении за общее покровительство».

«То есть за информацию о планируемых сотрудниками полиции проверках учреждения, а также за непроведение подчиненными сотрудниками проверочных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере организации и проведения азартных игр», — уточняется в сообщении.