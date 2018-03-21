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«По ним плачет виселица»: судьям по делу Ефремова поступили угрозы
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«По ним плачет виселица»: судьям по делу Ефремова поступили угрозы 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Радио Свобода.
7 марта 2018 на сайте «Живой Старобельск» неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания в отношении судей: «по ним плачет виселица», «по отношению к этим людям должен быть суд».
Как сообщает портал Судебной власти, судьи в связи с этим обратились к правоохранителям.
«Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовному производству», — говорится в сообщении.
Портал Судебная власть не уточняет, о каком уголовном производстве идет речь. Известно, что Пелых и Кудрявцев входят в состав судейской коллегии, которая рассматривает дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова.
5 марта Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 3 мая. Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.
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