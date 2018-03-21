«По ним плачет виселица»: судьям по делу Ефремова поступили угрозы

Об этом сообщает Радио Свобода.

7 марта 2018 на сайте «Живой Старобельск» неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания в отношении судей: «по ним плачет виселица», «по отношению к этим людям должен быть суд».

Как сообщает портал Судебной власти, судьи в связи с этим обратились к правоохранителям.

«Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовному производству», — говорится в сообщении.

Портал Судебная власть не уточняет, о каком уголовном производстве идет речь. Известно, что Пелых и Кудрявцев входят в состав судейской коллегии, которая рассматривает дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова