Трое мужчин из Выборга пойдут под суд за покушение на убийство и оборот оружия

Выборгский отдел следкома Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин из Выборга . Им вменяют покушение на убийство двух лиц, незаконный оборот оружия и боеприпасов, хулиганство и причинение легкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 26 сентября 2016 года злоумышленники катались на своём личном авто по Выборгу. Следуя по Калининскому шоссе, они заметили «Хёндай Солярис», после чего обогнали его и преградили путь своей машиной. На злоумышленниках в целях конспирации были надеты маски с прорезями для глаз. Один из обвиняемых, который был убеждён, что в машине находится его знакомый, несколько раз выстрелил в автомобиль из ружья. От обстрела двое мужчин, находившиеся в «Хёндае», получили тяжкие телесные повреждения, после чего были доставлены в местную больницу, где им была оказана медпомощь.

Кроме покушения на убийство в ходе расследования была установлена причастность 18-летнего, 30-летнего и 31-летнего мужчин к совершению хулиганства и причинения легкого вреда здоровью. Следствие установило, что 9 января 2017 года, находясь в кафе «Swag Sushi» в Выборге, обвиняемые жестоко избили мужчину, а при попытке потерпевшего сбежать, начали стрелять ему в спину из травматического пистолета.

Трое фигурантов дела в настоящий момент содержатся под стражей. Один из них ранее был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.